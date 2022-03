tornerà a doppiareil panda in, la nuova serie diper

L’attore ha doppiato Po nei tre film, e in alcuni corti per l’home video, tra cui Kung fu Holiday, mentre non ha mai partecipato alla precedente serie tv Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness.

Di seguito la sinossi ufficiale della nuova serie di Kung Fu Panda pubblicata da Dreamworks Animation:

Quando una misteriosa coppia di donnole mette gli occhi su una collezione di quattro potenti armi, Po deve lasciare la sua casa per imbarcarsi in una ricerca di redenzione e giustizia girando il mondo al fianco di un cavaliere inglese senza fronzoli di nome Wandering Blade. Insieme, i due guerrieri diversi intraprendono un’avventura epica per trovare prima le armi magiche, salvare il mondo dalla distruzione, e potrebbero persino imparare una o due cose l’uno dall’altro lungo la strada.

Peter Hastings e Shaunt Nigoghossian saranno i produttori esecutivi, mentre Chris Amick e Ben Mekler saranno i co-produttori esecutivi. La serie arriverà su Netflix prossimamente. Di seguito invece l’annuncio di Jack Black, effettuato sul profilo TikTok dell’attore:

