Neighbours ha salutato i suoi fan con l’episodio finale andato in onda il 29 luglio sugli schermi britannici e Kylie Minogue, per l’occasione, è tornata sul set del progetto che ha dato il via alla sua carriera.

La star della musica, che ha interpretato Charlene Robinson, ha spiegato cosa ha provato nel tornare a Ramsay Street:

È stato bellissimo, surreale e davvero emozionante. Abbiamo lavorato con il regista con cui avevamo collaborato negli anni ’80, c’erano dei volti conosciuti. Le stesse case, la stessa strada, non c’è una risposta semplice, semplicemente un insieme di emozioni, ma sono davvero felice e consapevole del momento.

Accanto a Kylie c’è anche Jason Donovan che ha aggiunto:

Così tanti ricordi. E alle volte devi ‘urlare’ quello che provi, ed è una di quelle situazioni, quindi siamo davvero consapevoli del significato. Siamo consapevoli di quello che ci ha dato lo show, il cast, gli autori, i registi, la nazione, il modo in cui ha ritratto gli australiani in tutto il mondo. Ha cambiato molte cose per molte persone e ora è il momento di celebrarlo.

Le due star sono tornate nel mondo di Neighbours dopo ben 34 anni, periodo che ha portato a molti cambiamenti. Jason ha però sottolineato:

L’unica cosa che non è cambiata è il denim, ma è migliorato.

Kylie ha aggiunto:

I ricci sono ancora grandi ed è tornata la mousse per tenerli in forma!

