ha reagito al licenziamento da parte della produzione della seriecon un lungo intervento in cui spiegava il suo punto di vista e ora sono emersi nuovi dettagli sul suo

Alcune fonti di Deadline hanno infatti dichiarato che l’attore aveva un “comportamento tossico”, condividendo inoltre alcune delle battute e dei comportamenti inappropriati.

Una persona ha dichiarato:

C’era un senso generale di tossicità che lo seguiva. Molti membri del cast e della troupe erano molto a disagio vicino a lui fin dall’inizio.

L’indagine interna ha riscontrato ben una dozzina di incidenti e accuse che risalgono anche alla prima settimana di lavoro.

Una fonte che ha lavorato allo show ha spiegato:

Ci sono stati immediatamente dei problemi con commenti davvero inappropriati, alcuni dei quali di natura incredibilmente sessuale, altri espliciti e misogini. Non erano battute e hanno sconvolto praticamente chiunque li avesse sentiti.

Langella aveva inoltre l’abitudine di dire cose non presenti nello script in modo casuale e ad alta voce. Durante una scena in cui si parlava di un personaggio che era andato in un bar, Frank aveva aggiunto “E poi si è spogliata e ha fatto sesso con tutte le persone presenti al bar di fronte a tutta la troupe”. La persona presente sul set ha dichiarato:

Nessuno ha riso. Non c’era nessuna battuta da ideare, era semplicemente una cosa che ha detto.

Parlando con un attore che doveva sottoporsi a lunghe sedute di trucco perché il suo personaggio ha delle ustioni sul corpo, l’attore aveva chiesto se il trucco si estendeva fino ai genitali e se il fuoco gli avesse bruciato anche il pene, risultando inappropriato per le persone presenti.

Langella avrebbe più volte pronunciato battute di tipo sessuale e avrebbe fatto domande agli altri membri del cast riguardanti le loro esperienze, parlando apertamente e in modo esplicito delle proprie, anche quando gli interlocutori cercavano di allontanarsi o fermare la conversazione.

Frank Langella ha condiviso molti di quei racconti nel suo libro Dropped Names, pubblicato nel 2012, e chi lo conosce non si è quindi stupito del contenuto delle sue conversazioni.

Sul set della serie Netflix, tuttavia, i produttori hanno cercato fin da subito di fargli capire come quei comportamenti fossero inappropriati, situazione che ha portato l’attore ad accusare chi cercava di fargli cambiare atteggiamento.

Tra le accuse rivolte a Langella ci sono poi quelle di commenti e battute considerate quasi razziste e, soprattutto, tre incidenti riguardanti l’abitudine di toccare in modo inappropriato le sue colleghe durante le scene:

Veniva alle volte richiesta la presenza di altre persone con loro se dovevano condividere una scena con lui, e ci sono state persone che hanno richiesto l’intervento del coordinatore di intimità anche se una scena non sembrava intima, c’era una sensazione all’insegna della mancanza di fiducia e della violazione dei confini personali.

L’attore avrebbe inoltre spinto fisicamente via chi si stava occupando del trucco prostetico necessario a interpretare Roderick Usher, situazione che aveva sconvolto i presenti per la reazione avuta da Langella.

Il licenziamento ha quindi sollevato il morale del cast e della troupe, togliendo molta della tensione presente sul set.

