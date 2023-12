Una delle morti più terrificanti mostrate nella serie La caduta della casa degli Usher è quella di Camille e Kate Siegel ha rivelato cosa ha immaginato per il passato del suo personaggio.

Intervistata da Collider, l’attrice ha parlato di come ha costruito la storia della giovane che viene uccisa da uno scimpanzè usato per esperimenti medici.

Kate ha svelato di essere convinta che Roderick Usher abbia incontrato la madre di Camille mentre la sua famiglia si trovava in Spagna e, crescendo, era diventata una ragazzina esperta in truffe, scoprendo poi a 18 anni chi era il suo padre biologico e ricevendo l’invito a trasferirsi a casa sua.

Siegel ha proseguito:

Sono andata da mia madre e mi ha detto ’18 anni fa, sono andata a letto con il diavolo. Se andrai da questo uomo… Prenderai una scelta di andare con il diavolo e me ne lavo le mani’ e ‘Cosa ti accadrà?’. Sono stata attirata dai soldi. Ero semplicemente una ragazzina selvaggia, quindi me ne sono andata. Ed è il motivo per cui quando la scimmia sta per strapparmi la faccia lo capisco, perché pensavo ‘Questo era inevitabile’.

L’attrice ha poi raccontato che, fin dalla prima lettura dello script, aveva capito come è andata la storia e ha apprezzato la struttura della scena, con un crescendo di emozioni e rivelazioni, fino ad arrivare alla morte di Camille.

Kate ha infine raccontato che l’epilogo della storia della giovane doveva quasi essere angelica, “come una vera accettazione e comprensione che ha ottenuto l’informazione di cui aveva bisogno su sua sorella e sul fatto che stesse facendo delle cose illecite con quei primati, e aveva ragione”. La morte del personaggio, secondo Siegel, è all’insegna dell’accettazione, mostrata “dal plié che permette agli spettatori di immaginare quanto deve essere stata orribile la sua morte”.

