Il film La conversazione, diretto nel 1974 da Francis Ford Coppola, diventerà una serie tv scritta e diretta da J.C. Chandor.

Il progetto sarà prodotto dal filmmaker tramite la sua casa di produzione CounterNarrative Films, in collaborazione con Temple Hill, Adam Fishbach e American Zoetrope di Coppola.

MRC ha ottenuto i diritti per realizzare lo show remake e, attualmente, non è ancora stato scelto il cast.

Erin Levy (Mad Men, Mindhunter) avrà l’incarico di showrunner.

Al centro della storia, a differenza del film, ci sarà una donna nel ruolo di Harry Caul. La protagonista è una specialista in sorveglianza ossessionata dalla privacy che rimane coinvolta in un caso di spionaggio industriale più grande di quanto avesse mai potuto immaginare. Mentre si immerge nel mistero, la sorvegliante diventa la sorvegliata, e la protagonista dovrà uscire dalla sua vita da reclusa e stringere dei legami che ha evitato per anni pur di trovare delle risposte e salvarsi.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere una serie tratta dal film La conversazione?

Fonte: Indiewire