Ken Jeong, mentre era ospite del The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, ha condiviso qualche piccolo aggiornamento sull’atteso film di Community, confermando anche il ritorno sul set di Yvette Nicole Brown.

L’attore, dopo aver fatto qualche battuta sul suo amico e collega Joel Hale legata alla loro partecipazione agli Emmy, ha invitato ad avere un “cauto ottimismo” per quanto riguarda il progetto che dovrebbe concludere la storia composta già dalle annunciate sei stagioni.

Ken ha poi aggiunto:

Attualmente si tratta realmente di far combaciare gli impegni di tutti. Come Donald Glover, la più grande star al mondo, e Gillian Jacobs, Danny Pudi, Alison Brie, Yvette Nicole Brown, Jim Rash, che è un premio Oscar.

Jeong ha ribadito in modo ironico, scherzando sul fatto che McHale al party degli Emmy sembrasse un cameriere:

Siamo tutti davvero impegnati. Joel è realmente disponibile, è a disposizione in ogni momento. Lui è attualmente sul set ‘O mio dio, mi piace servire dei drink’, quel tipo di cose.

Con la conferma del coinvolgimento dell’interprete di Shirley, sul set dell’annunciato film di Community sembra torneranno tutte le star dello show, con l’eccezione di Chevy Chase che ha avuto la parte di Pierce e ha successivamente parlato dei problemi avuti sul set.

Dan Harmon, recentemente, aveva raccontato che lo sciopero degli sceneggiatori, che ha obbligato a compiere una pausa, aveva permesso di avvicinarsi allo script con maggiore chiarezza, delineando una nuova versione della sceneggiatura.

Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare in estate, tuttavia per ora non ci sono ancora conferme relative al progetto annunciato da Peacock nel 2022.

Che ne pensate? Siete felici che Yvette Nicole Brown ritornerà farà parte del cast del film di Community?

