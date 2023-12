Secondo Joel McHale la produzione del film di Community comincerà nell’estate 2024.

Mentre parlava del suo nuovo film It’s a Wonderful Knife, McHale ha dato anche un aggiornamento sul film di Community:

Sono molto felice che lo sciopero sia finito e che anche Andrew Guest stia scrivendo il film. È fantastico e non ti dirò nulla a riguardo, ma spero che potremo girarlo, credo, la prossima estate? Solo perché cercare di riunire tutti la prima volta è stato difficile, e Donald si è trasformato in… Non so se lo sai, ma la sua carriera è andata bene. Quindi, rimettendo tutti insieme, voglio dire, tutti nel cast stanno lavorando, grazie a Dio. Quindi, penso che sarà la prossima estate, e potrei parlare a vanvera, ma sembra che il tempo sia sufficiente per riunire tutti. Devo finire Animal Control, nel quale sono molto entusiasta di tornare. Quindi, detto tutto questo, penso che sarà la prossima estate, si spera, un’uscita in inverno? Sì, è un qualcosa di veloce, ma credo che possa succedere.

Il film di Community arriverà in streaming su Peacock.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

