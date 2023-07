La stagione 2 di La Diplomatica arriverà sugli schermi di Netflix nel 2024 e TVLine ha condiviso le prime anticipazioni sui nuovi episodi della serie con star Keri Russell e David Gyasi.

La storia si era interrotta con i due protagonisti mentre scoprono i dettagli di una pericolosa cospirazione.

Secondo quanto riportato dal sito, la storia non compierà alcun salto temporale:

Riprenderà da dove si era interrotta. La serie ha una dimensione temporale realmente compressa – trascorrono in pratica 3 settimane nella prima stagione – quindi ha senso che la stagione 2 inizi pochi momenti più tardi.

I fan della serie, rinnovata ad aprile dopo che erano trascorsi solo 10 giorni dal debutto nel catalogo di streaming, non dovranno quindi assistere a un salto temporale e attendere per scoprire cosa accaduto nel periodo non mostrato sugli schermi.

La serie è stata ideata da Debora Cahn, produttrice del progetto insieme a Janice Williams e a Keri Russell. Al centro della trama c’è Kate Wyler (Russell), la nuova ambasciatrice americana nel Regno Unito. La donna deve affrontare crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e adattarsi alla sua nuova posizione sotto i riflettori, il tutto mentre cerca di far sopravvivere il suo matrimonio con il diplomatico e star della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

Che ne pensate delle prime anticipazioni sulla stagione 2 di La Diplomatica?

Fonte: TVLine

