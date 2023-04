La diplomazia non è fatta per i tempi televisivi, la scelta di Debora Cahn, autrice e produttrice esecutiva di Homeland, di creare una serie come La Diplomatica va quindi interpretata come coraggiosa o folle, a seconda delle circostanze. Con un pedigree come quello della creatrice di questa nuova serie di Netflix, che ha fatto parte della writer room di The West Wing, non sorprende nemmeno che questo show sia particolarmente attento, anche non sempre efficace, nel descrivere la delicatezza e la difficoltà del rispetto dei molti protocolli imposti ai suoi protagonisti, soprattutto quando sono ribelli come Keri Russel (Kate Wyler).

COSA SUCCEDE E CHI SONO I PROTAGONISTI

La storia de La Diplomatica ha inizio in seguito al misterioso bombardamento di una nave militare inglese, in seguito al quale molti marinai perdono la vita ed alla sorprendete scelta dell’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti in...