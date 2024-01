Nel cast della stagione 2 della serie La Diplomatica ci sarà anche Allison Janney.

L’attrice, secondo quanto dichiarato da Variety, avrà una parte da guest star nello show Netflix con il ruolo del vice presidente Grace Penn.

La protagonista del progetto è Keri Russell, mentre nel cast ci sono anche Rufus Sewell, David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh.

Janney, per il piccolo schermo, ha recitato in progetti apprezzati come The West Wing, Mom e, recentemente, Masters of Sex.

Che ne pensate dell’arrivo di Allison Janney nella stagione 2 di La Diplomatica? Lasciate un commento!

La prima stagione del progetto, ideata da Debora Cahn (The West Wing, Homeland), è stata composta da otto episodi della durata di un’ora.

La protagonista è Kate Wyler (Russell), da poco eletta ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito, che avrebbe dovuto invece andare in missione in Afghanistan. La donna è brava in aree alle prese con crisi e problemi, ma non a casa propria.

Kate dovrà cercare di sventare casi internazionali, formare alleanze strategiche a Londra, e trovare il proprio posto sotto i riflettori, il tutto mentre cerca di far sopravvivere il proprio matrimonio con il diplomatico e star della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili