La diplomatica tornerà con la stagione 2: Netflix ha infatti confermato il rinnovo della serie con Keri Russell a distanza di pochi giorni dal suo debutto in streaming, avvenuto il 20 aprile.

Lo show ha debuttato al primo posto della Top 10 globale riguardanti le serie tv in inglese. Nel suo primo weekend di permanenza in catalogo è inoltre arrivata nella Top 10 di 86 nazioni diverse, con ben 57,48 milioni di ore viste.

La serie è stata ideata da Debora Cahn, produttrice del progetto insieme a Janice Williams e a Keri Russell. Al centro della trama c’è Kate Wyler (Russell), la nuova ambasciatrice americana nel Regno Unito. La donna deve affrontare crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e adattarsi alla sua nuova posizione sotto i riflettori, il tutto mentre cerca di far sopravvivere il suo matrimonio con il diplomatico e star della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

Jinny Howe, vice presidente delle serie di genere drammatico di Netflix, ha dichiarato:

I fan di tutto il mondo stanno amando ogni minuto del dramma coinvolgente e propulsivo della serie La diplomatica, e apprezzando la potente performance di Keri Russell nel ruolo di Kate Wyler. Dopo quello sconvolgente cliffhanger, non vediamo l’ora che possano vedere cosa ha in serbo per loro il fantastico team visionario composto da Debora Cahn, Janice Williams e Keri Russell per la stagione 2.