Il 31 gennaio arriverà sugli schermi di Sky e in streaming su NOW la nuova serie Sky Exclusive intitolata La Favorita del Re, diretta da Josée Dayan (Il conte di Montecristo, I Miserabili, Le Relazioni Pericolose), di cui sono state diffuse le prime foto.

Il period drama rinascimentale in quattro puntate vede protagonisti Isabelle Adjani (The Story of Adele H., Call my Agent!), Hugo Becker (Leonardo, Gossip Girl, Call my agent!) e Gaia Girace (L’amica Geniale) nel ruolo di Caterina de Medici.

Diane de Poitiers (Isabelle Adjani), donna dalla straordinaria bellezza, determinata e seducente, conquistò il cuore del re di Francia Enrico II (Hugo Becker), vent’anni più giovane di lei, e ne divenne amante e consigliera. Ma con il re promesso sposo a Caterina de Medici (Gaia Girace), Diane dovette combattere per mantenere la sua influenza sul sovrano. Grazie alla sua intelligenza e scaltrezza riuscì a ritagliarsi un ruolo nelle dinamiche di corte. Sembrava, inoltre, che Diane avesse il potere di non invecchiare, la sua bellezza rimaneva immutata malgrado il tempo passasse inesorabile. Ma come tutti gli incantesimi, anche questo improvvisamente svanì…

Le riprese si sono svolte nei Castelli della Loira e nel cast ci sono anche Gerard Depardieu (Cyrano de Bergerac, Maigret), Samuel Labarthe (Criminal Games di Agatha Christie, The Forest), e Virginie Ledoyen (The Beach, Addio mia Regina, Le Retour).

Una produzione Passion Films e Ga&A Productions. France TV Distribution è il distributore a livello internazionale.

Per più di vent’anni, Diane de Poitiers è stata la favorita del re Enrico II. Nonostante il suo carattere forte e la sua leggendaria bellezza, Diane è solo una cortigiana e la sua posizione rimane fragile. L’imminente matrimonio di Enrico con Caterina de’ Medici potrebbe mettere a repentaglio i suoi sogni di dominio. Diane farà di tutto per mantenere la sua influenza. Ma la passione con Enrico, di vent’anni più giovane di lei, che è la chiave del suo potere, può davvero durare per sempre?

