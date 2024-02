La recente analisi annuale di John Landgraf di FX sul numero di serie originali ha rivelato che nel 2023 sono andati “in onda” 516 titoli, registrando una diminuzione del 12% rispetto al 2022. Si tratta del primo calo in oltre un decennio, escludendo l’anno della pandemia del 2020. Il dato è significativamente inferiore alle 600 serie trasmesse nel 2022, che rappresentava già un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.

Landgraf, parlando ai TCA, ha scherzato sul fatto di aver “finalmente avuto ragione” in merito al fenomeno della peak TV.

Landgraf aveva previsto la fine dell’era della Peak TV già nel 2016, ma l’esplosione dei servizi di streaming ha cambiato questa previsione. Nel 2022 ha ribadito che il 2022 sarebbe stato il picco della produzione televisiva sceneggiata, e nel 2023 ha confermato la sua convinzione che il numero di produzioni televisive avesse raggiunto il suo apice, con pochi nuovi fornitori e alcuni che si ritiravano dal mercato.

Landgraf, presidente di FX Content e FX Productions, ha ampliato il suo ruolo nell’anno precedente, includendo la supervisione di Nat Geo e Onyx in un portfolio più ampio, a seguito dell’elezione di Dana Walden e Alan Bergman come copresidenti di Disney Entertainment. Tuttavia, FX non ha fornito dettagli sul numero di nuovi programmi televisivi trasmessi nella prima metà dell’anno, contrariamente alla prassi precedente.

Peak Tv | Che impatto hanno avuto gli scioperi?

“Il doppio sciopero ha indubbiamente avuto un ruolo in questo mutamento dell’industria“, ha riconosciuto Landgraf. Ma ha poi sottolineato le nuove realtà commerciali dell’era dello streaming, che sta crescendo e che vede le emittenti ridurre la loro produzione.

Sebbene molti abbiano previsto il declino delle serie originali per il 2023, a causa di una diminuzione generale dell’industria e di un gran numero di cancellazioni di alto profilo, la teoria è che il declino non sia così drammatico come molti credevano, a causa della coda lunga della produzione: molti degli show che hanno debuttato nel 2023 erano in lavorazione da tempo.

L’elenco stilato da FX comprende le serie sceneggiate originali in lingua inglese, ma non include gli show in lingua straniera, i titoli per bambini o i contenuti brevi e, ovviamente, non include la pletora di show non sceneggiati, le serie di reality o i documentari. L’elenco comprende i titoli di tutte le reti broadcast e delle emittenti via cavo, nonché degli streamer come Netflix, Hulu, Amazon e Apple, di servizi come Peacock, Disney+, Paramount+ e Max e di piattaforme più piccole come BET+, Acorn TV, BritBox e Shudder.

Lo slate 2023 di FX Networks, che comprende serie per FX e FXX oltre alle esclusive per Hulu, include American Horror Story, American Horror Stories, Fargo con Jon Hamm, What We Do In The Shadows, che si concluderà con l’imminente sesta stagione, The Bear, la quinta e ultima stagione di Mayans M.C. Class of ’09, The Full Monty, Reservation Dogs, A Murder At The End Of The World, Great Expectations, Archer, It’s Always Sunny In Philadelphia, Breeders, Justified: City Primeval, la sesta e ultima stagione di Snowfall e Dave.

THE NUMBERS:

2012 – 288

2013 – 349 (in crescita del 21%)

2014 – 389 (in crescita del 11%)

2015 – 422 (in crescita del 8%)

2016 – 455 (in crescita del 8%)

2017 – 487 (in crescita del 7%)

2018 – 496 (in crescita del 2%)

2019 – 532 (in crescita del 7%)

2020 – 493 (in calo del 7% – anno Covid)

2021 – 560 (in crescita del 14%)

2022 – 600 (in crescita del 7%)

2023 – 516 (in calo del 14%)

Fonte: Variety/Deadline