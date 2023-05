Non esiste Bridgerton senza una colonna sonora ricca di cover di iconiche canzoni pop reinterpretati come brani classici. E così, anche l’uscita de La regina Carlotta – una storia di Bridgerton, nuovo capitolo del franchise prodotto da Shonda Rhimes e disponibile da oggi su Netflix, è accompagnata dal lancio di due album in digitale.

Il primo è la colonna sonora originale intitolata Queen Chalotte: A Bridgerton Story – Soundtrack from the Netflix series, che include un brano inedito del compositore Kris Bowers, mentre l’altro è Queen Charlotte: a Bridgerton Story – Covers from the Netflix Series, l’album vero e proprio di cover.

Quest’ultimo include una nuova rivisitazione di “If I Ain’t Got You” dell’artista 15 volte vincitrice del GRAMMY Award e superstar mondiale Alicia Keys, registrata insieme a un’orchestra di 74 elementi, composta interamente da donne di colore. Il videoclip del brano sarà presto disponibile sul canale YouTube di Netflix.

L’album contiene anche 6 cover strumentali di alcuni classici del pop moderno. Ecco la tracklist completa:

La regina Carlotta: le cover classiche presenti nella serie

“A Feeling I’ve Never Been – Kris Bowers”

“Halo” (cover di Beyoncé – Brian Chan & Caleb Chan)

“If I Ain’t Got You” (cover di Alicia Keys – Vitamin String Quartet)

“Déjà vu” (cover di Beyoncé – Audiostation)

“Run the World” (cover di Beyoncé – Brian Chan & Caleb Chan)

“Nobody Gets Me (cover di SZA Cover – Brian Chan & Caleb Chan)

“I Will Alwayss Love You” (cover di Whitney Houston Cover – Vitamin String Quartet)

“If I Ain’t Got You (Orchestral Version)” di Alicia Keys feat. Queen Charlotte’s Global Orchestra.

