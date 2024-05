Il film La rivincita delle bionde avrà ora una serie prequel intitolata Elle, di cui Amazon MGM Studios ha ordinato la produzione.

L’attrice Reese Witherspoon sarà produttrice del progetto tramite la sua Hello Sunshine e gli episodi saranno poi disponibili su Prime Video.

Laura Kittrell (Insecure) è creatrice della serie e showrunner.

Le puntate mostreranno Elle Woods mentre frequenta il liceo e vive delle esperienze che delineano la sua personalità e la fanno diventare la giovane mostrata nei film in cui sta finendo il liceo e decide poi di studiare legge a Harvard.

Il mondo di Legally Blonde potrebbe presto espandersi anche con uno spinoff scritto e prodotto da Josh Schwartz e Stephanie Savage, già autori di Gossip Girl.

Witherspoon ha dichiarato:

Non potrei essere più entusiasta per questa serie! I fan potranno scoprire come Elle Woods si è mossa nel suo mondo da teenager con la sua personalità e ingenuità uniche, in modi che solo la nostra amata Elle potrebbe fare. Cosa potrebbe esserci di meglio? Sono estremamente grata nei confronti degli incredibili team di Prime Video e Hello Sunshine, e la nostra fantastica autrice Laura Kittrell, per aver fatto realizzare questo mio sogno. La rivincita delle bionde è tornata!

I progetti cinematografici

La commedia, ispirata al romanzo di Amanda Brown, aveva debuttato nel 2001 nelle sale e raccontava la storia di Elle Woods, una studentessa che decide di studiare legge a Harvard nel tentativo di riconquistare il fidanzato, scoprendo però di essere molto portata per il lavoro come avvocato. Dopo aver guadagnato 140 milioni di dollari in tutto il mondo, i produttori avevano deciso di realizzare un sequel, arrivato nei cinema nel 2003, e un terzo film, che non aveva Reese come protagonista, realizzato direttamente per il mercato homevideo. Mindy Kaling e Dan Goor, da alcuni anni, starebbero inoltre lavorando a un altro lungometraggio con al centro Elle Woods. Nel 2007, inoltre, è stato realizzato un musical andato in scena a Broadway.

Che ne pensate della scelta di produrre una serie prequel del film La rivincita delle bionde?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline



Le serie imperdibili