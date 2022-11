La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro: Ben Barnes svela come ha lavorato con Crispin Glover

Ben Barnes è uno dei protagonisti della serie antologica La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro e l’attore ha condiviso qualche aneddoto riguardante il lavoro compiuto con Crispin Glover, star di Ritorno al Futuro e Willard.

Intervistato da ComicBook, il protagonista di Tenebre e ossa, ha raccontato:

La sua curiosità e la sua conoscenza… Puoi parlare di qualsiasi argomento e avrà qualche legame con quello che stai dicendo. Penso sia profondamente affascinato, inoltre, da questa specie di linguaggio macabro e nell’usare la propria immaginazione per esprimere il lato più oscuro delle cose, alle volte in completa antitesi con ciò in cui crede su un particolare soggetto o su un’opinione, ed è qualcosa che penso rappresenti un modo coinvolgente e coraggioso per avvicinarsi all’arte.

Ben ha proseguito sottolineando:

Ci impiega molto per realizzare la sua arte. Siamo interessati al legame tra le persone e siamo rimasti seduti a lungo quando stavamo provando le scene, per discutere. Chi avrebbe aperto la porta per chi in questa scena? Quanto a lungo sarebbero rimasti lì? Si tratta di qualcosa che mette a disagio? Si capiscono in questo momento? Queste sono le cose che mi interessano, ma credo per motivi diversi.

Barnes ha inoltre rivelato:

Ritorno al futuro è per me un film molto importante. Averlo lì, una specie di icona legata a quella performance, penso mi abbia aiutato a considerare Pickman in modo diverso, ed è stato utile. Poi il fatto che sia così sapiente e curioso, i suoi approcci e il modo di comportarsi alle volte erano così strani per me, e hanno reso la sua interpretazione così coinvolgente. La camminata, l’accento, tutti quegli elementi sono semplicemente affascinanti, ma poi è stato soddisfacente trovare inoltre ciò che avevamo in comune.

Ben Barnes e Crispin Glover hanno recitato insieme in Pickman’s Model, capitolo di La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro scritto da Lee Patterson ispirandosi a un racconto di H.P. Lovecraft. Alla regia del racconto c’è Keith Thomas e sullo schermo si seguiva la storia dello studente d’arte Will che incontra l’introverso Richard, le cui terrificanti opere iniziano ad avere degli effetti sul giovane.

Fonte: ComicBook