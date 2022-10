La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro: un suggestivo poster per ogni episodio!

Mancano pochi giorni al debutto di Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities (da noi noto come La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro) su Netflix: l’antologia horror uscirà come evento nel corso di quattro giorni, il 25, 26, 27 e 28 ottobre, con due episodi al giorno ciascuno introdotto dallo stesso Del Toro.

Nell’attesa, sono arrivati online otto suggestive locandine dedicate ciascuna a un episodio diverso. Si tratta di “storie macabre, magiche, gotiche, grottesche o dell’orrore, che mostreranno le realtà che esistono fuori dal nostro mondo normale: le anomalie e le curiosità”, come ha spiegato Del Toro, autore di due delle storie e produttore della serie. Alla regia registi di grande esperienza nel genere.

Ecco le locandine:

The Murmuring – Essie Davis, Andrew Lincoln e Hannah Galway sono le star di un episodio scritto e diretto da Jennifer Kent (The Babadook; The Nightingale), basato su una storia originale di Guillermo del Toro.

The Autopsy – F. Murray Abraham, Glynn Turman e Luke Roberts in un episodio scritto da David S. Goyer (Dark City; The Dark Knight; Batman Begins) basato su un racconto breve di Michael Shea, e diretto da David Prior (The Empty Man; AM1200).

Lot 36 – Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse e Sebastian Roché sono le star di un episodio scritto da Regina Corrado (Deadwood; The Strain) e Guillermo del Toro; diretto da Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos).

Pickman’s Model – Crispin Glover e Ben Barnes sono i protagonisti di un episodio scritto da Lee Patterson (Curve; The Colony) basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft e diretto da Keith Thomas (Firestarter; The Vigil).

The Viewing – un episodio diretto da Panos Cosmatos (Mandy), scritto a quattro mani insieme ad Aaron Stewart-Ahn, con Peter Weller e Sofia Boutella

Dreams in the Witch House – Mika Watkins (Origin; Black Mirror; Troy: Fall of a City) alla sceneggiatura di un episodio basato su un racconto breve di H.P. Lovecraft, diretto da Catherine Hardwicke (Thirteen; Lords of Dogtown; Twilight), con Rupert Grint

Graveyard Rats – un episodio basato su un racconto breve di Henry Kuttner scritto e diretto Vincenzo Natali (In The Tall Grass; Splice; Cube; Hannibal), con David Hewlett.

The Outside – Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor; Hunters) alla sceneggiatura. Un episodio basato su un racconto breve di Emily Carroll, diretto da Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home at Night; The Bad Batch) con Kate Micucci (The Little Hours) e Martin Starr.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.