È da un po’ che non abbiamo aggiornamenti di sorta sull’adattamento della saga letteraria de La torre nera di Stephen King che Mike Flanagan dovrebbe realizzare per Prime Video, ma intanto uno dei suoi abituali collaboratori, Henry Thomas, fa sapere che amerebbe lavorare insieme al regista anche in questa produzione.

Henry Thomas che, lo ricordiamo, è stato il piccolo Elliot in E.T. L’extra-terrestre di Steven Spielberg, non è solo una sorta di presenza fissa tanto nei film – Ouija l’origine del male, Il gioco di Gerald e Doctor Sleep – quanto nelle serie tv – Hill House, Bly Manor, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher – di Mike Flanagan, ma anche un attore che ha al suo attivo molteplici lavori tratti o ispirati alle opere di Stephen King considerato che ha preso parte anche a Desperation e Incubi e deliri in aggiunta al prequel di Pet Sematary.

Ed è proprio in un’intervista collegata alla pellicola disponibile su Paramount+ che ha detto:

Beh, stando a quello che si dice, Mike farà La Torre Nera. Quindi, mi piacerebbe avere un ruolo in quella produzione, ma chi sa come andrà a finire. Al momento è una possibilità ma oltre a quello… Sai, nel corso degli anni ho imparato semplicemente ad aspettare e vedere che accade. Prendo le cose che posso ottenere e alle volte i progetti arrivano da soli altrimenti sei solo alla mercé del destino.

