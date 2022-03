ha ottenuto ilufficiale da parte di HBO e Rai per lache sarà l’ultima.

L’adattamento dei romanzi di Elena Ferrante si concluderà, come accade tra le pagine, con quanto raccontato in Storia della bambina perduta.

Il progetto creato da Saverio Costanzo è prodotto da The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Fandango. Nel team della produzione anche Lorenzo Mieli, Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur. La sceneggiatura è invece firmata da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo.

La storia di Lila e Lenù proseguirà con due nuove interpreti che sostituiranno Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Elena, come rivelato fin dalla prima stagione, sarà infatti interpretata da Alba Rohrwacher.

Francesca Orsi di HBO ha dichiarato:

Quando abbiamo deciso di portare sullo schermo il capolavoro di Elena Ferrante, sapevamo che la storia di Elena e Lila doveva essere raccontata nella sua interezza. Iniziare a lavorare alla quarta, e ultima, stagione sarà elettrizzante e un po’ agrodolce. Siamo profondamente grati all’intero team creativo guidato da Saverio Costanzo e Lorenzo Mieli, e al nostro regista della terza stagione Daniele Luchetti. Non vediamo l’ora di completare il quartetto sapendo che Storia della bambina perduta porterà la serie a un epilogo con lo stesso cuore, la stessa intimità e la stessa narrazione epica che ha contraddistinto il viaggio di Elena e Lila fin dall’inizio.

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha annunciato:

Ciò che sostiene questo successo è la preziosa opportunità offerta dai romanzi di Elena Ferrante e l’immaginario realistico, eccitante e italiano che ha portato in vita la trasposizione audiovisiva dell’amicizia tra Lila e Lenù. Questo mix tra un ambiente fortemente caratterizzato, segnato prima di tutto dal dialetto, poi dalla sua umanità e dalle emozioni amplificate dal potere di un’amicizia al femminile, si è dimostrato una forza in grado di sostenere la serialità e mettere in evidenza la creatività e l’esperienza del settore audiovisivo italiano.

