Sono in corso le riprese della stagione 4, l’ultima, della serie Rai-HBO L’amica geniale, di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale.

Le nuove puntate si basano su Storia della bambina perduta, il quarto libro che chiude la tetralogia scritta da Elena Ferrante, edito in Italia da Edizioni E/O. Una produzione di Fandango, The Apartment, Fremantle Italy e Wildside con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment.

La quarta stagione avrà un cast completamente rinnovato che vede protagonisti Alba Rohrwacher nel ruolo di Elena Greco (Lenù), Irene Maiorino nel ruolo di Lila Cerullo e Fabrizio Gifuninel ruolo di Nino Sarratore.

Il soggetto e le sceneggiature di sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Questa stagione è diretta da Laura Bispuri, e i produttori esecutivi sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis. Fremantle è il distributore internazionale in associazione con RAI Com.

Fonte: Comunicato stampa Rhttp://rai.itai