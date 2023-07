Qualche giorno fa Justin Simien ha rivelato di non aver alcun aggiornamento sulla serie incentrata su Lando Calrissian, spiegando sul red carpet de La casa dei fantasmi:

Sono coinvolto, credo, ma non ne sono del tutto sicuro. (Ride.) L’ultima cosa che mi hanno detto è che hanno adorato il progetto ma dovevano metterlo in pausa finché non capivano la disponibilità di tutti. Non ho indagato ulteriormente, ma non sono uno stupido… Sembra che sviluppi progetti con queste aziende e poi, per ragioni sconosciute, questi progetti semplicemente non si concretizzino.

Ebbene, oggi grazie ad Abovetheline apprendiamo che la Lucasfilm ha deciso di affidare la scrittura della serie di Star Wars nientemeno che a Donald Glover e a suo fratello Stephen Glover, che si occuperanno del progetto nonostante l’accordo in essere con Amazon. La decisione è stata presa molto prima dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori, e sembra che Simien sia stato tolto dal progetto un anno fa, perché doveva concentrarsi sulla regia de La casa dei fantasmi. I Glover, che hanno scritto insieme la serie Atlanta, starebbero lavorando al progetto da mesi, e si sarebbero interrotti all’inizio dello sciopero.

Simien ha appreso la notizia in tempo reale, quando è uscita sui trade, e ha commentato su Instagram:

L’ho scoperto in questo istante. Donald è un tesoro nazionale. Sono felice che lui e Stephen possano portare avanti la storia del personaggio nel modo che intendono. Non vedo l’ora di vedere la serie, tifo per chiunque sia nero.

Non sappiamo molto di più su Lando, annunciata nel 2020 durante l’investor day della Disney. All’epoca non era chiaro se Glover avrebbe ripreso la parte interpretata in Solo: a Star Wars Story, ma ora è difficile pensare che non lo faccia.

