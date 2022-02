L'assistente di volo - The Flight Attendant

ha annunciato ladelladella seriecon un post condiviso su Instagram.

L’attrice ha scritto online:

3 nazioni, 7 mesi, mega alti e bassi, Covid, ecc. Che cast, che troupe, che team!! Non ci sono parole per descrivere la mia gratitudine. Non vedo l’ora che possiate vedere cosa abbiamo fatto.

Nei nuovi episodi dello show realizzato per HBO Max la protagonista Cassie, interpretata da Kaley Cuoco, sta vivendo la sua vita da sobria nella città di Los Angeles oltre a collaborare con la CIA nel suo tempo libero. Ma quando un incarico oltre oceano la porta, inavvertitamente, ad assistere a un omicidio, la giovane rimane coinvolta in un altro intrigo internazionale.

Nel cast ci saranno anche la star Sharon Sonte nella parte della madre della protagonista, Mo McRae (Sons of Anarchy, Rebel), Callie Hernandez (Soundtrack, Graves) e JJ Soria (Army Wives, Animal Kingdom) Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm), Jessie Ennis (Mythic Quest), Mae Martin (Feel Good), Margaret Cho (Drop Dead Diva), Santiago Cabrera (Salvation, Star Trek: Picard) e Shohreh Aghdashloo (The Expanse), invece, avranno dei ruoli ricorrenti.

Tra i ritorni, infine, ci saranno Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz and Rosie Perez. T.R. Knight, Yasha Jackson e Audrey Grace Marshall.

Che ne pensate del post con cui Kaley Cuoco annuncia la fine delle riprese della stagione 2 della serie L’assistente di volo? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Instagram