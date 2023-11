Nel primo episodio della stagione 25 di Law & Order: SVU ritornerà in scena Kelli Giddish, interprete del detective Amanda Rollins.

L’attrice apparirà per la seconda volta negli episodi del franchise dopo l’addio avvenuto nel dicembre 2022. Kelli aveva avuto un cameo nel finale della stagione 24 di SVU, mostrando Rollins incinta del terzo figlio, il primo avuto con Dominick “Sonny” Carisi.

Il personaggio insegna comportamento criminale alla Fordham University e ha ammesso che lasciare la squadra le ha causato un po’ di insoddisfazione, come aveva svelato a Stabler dichiarando:

Amo gli studenti, ma mi mancano le emozioni provate nel risolvere un buon mistero.

Per ora non è stato rivelato se Kelli Giddish ritornerà a essere una presenza regolare in Law & Order: SVU, il cui ritorno sugli schermi di NBC è stato fissato per il 18 gennaio.

Fonte: TVLine