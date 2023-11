Mariska Hargitay ha festeggiato il ritorno di Kelli Giddish sul set del primo episodio della stagione 25 di Law & Order: SVU condividendo un video in cui si diverte ballando con la sua collega e amica.

NBC ha infatti annunciato pochi giorni fa che Amanda Rollins apparirà nel primo episodio inedito e i fan possono ora vedere l’attrice in un momento di relax insieme a Olivia Benson.

Tra i commenti ci sono già moltissimi fan che stanno chiedendo un ritorno di Kelli come presenza regolare nello show. Le loro speranze sono alimentate dal fatto che nella puntata della stagione precedente in cui era apparso il personaggio si accennava al fatto che Rollins non fosse del tutto soddisfatta dal suo attuale lavoro come insegnante.

Nella stagione 25, inoltre Amanda avrà già partorito e a livello narrativo non sembrano esserci particolari ostacoli a una presenza più importante negli eventi raccontati in SVU.

Nell’attesa i fan possono sperare di vedere altri contenuti dal set grazie ai post Instagram delle star.

Che ne pensate del video di Mariska Hargitay per festeggiare il ritorno di Kelli Giddish sul set di Law & Order?

Fonte: Instagram