Law & Order: Organized Crime ha perso il suo showrunner: Sean Jablonski ha infatti rinunciato all’incarico che lo legava al procedural poliziesco targato NBC per divergenze creative.

A occuparsi della supervisione dei restanti tre episodi dello show sarà quindi David Graziano di Law & Order: SVU.

Organized Crime ha come protagonisti Christopher Meloni, Danielle Moné Truitt, Ainsley Seiger, Brent Antonello e Rick Gonzalez.

Lo spinoff ha cambiato già quattro showrunner. Jablonski aveva accettato l’incarico nel settembre 2022 dopo l’addio di Bryan Goluboff che, a sua volta, aveva sostituito Barry O’Brien che aveva completato il lavoro lasciato in sospeso da Ilene Chaiken.

Organized Crime segue le indagini dell’Organized Crime Control Bureau che lavora a New York.

Il progetto ha come protagonista Christopher Meloni nel ruolo di Elliot Stabler. Al centro della trama c’è il detective e il team di poliziotti mentre lavorano per bloccare le attività criminali più viziose e violente esistenti in città.

Nel cast ci sono anche Danielle Moné Truitt, Ainsley Seiger e Nona Parker Johnson.

La serie è prodotta da Universal Television in collaborazione con Wolf Entertainment, di Dick Wolf. Nel team della produzione ci sono anche Jablonski, Goluboff, O’Brien, Arthur Forney, Meloni e Peter Jankowski.

Che ne pensate del fatto che Sean Jablonski abbia rinunciato all’incarico di showrunner di Law & Order: Organized Crime?

Fonte: Deadline