Sam Waterston ha detto addio alla serie Law & Order, in cui ha avuto il ruolo del procuratore distrettuale di New York Jack McCoy e l’attore ha commentato l’uscita di scena del personaggio e parlato della sua esperienza.

La star della serie ha rivelato che aveva alcune idee che ha condiviso sul modo in cui Jack avrebbe dovuto dire addio agli spettatori, ma lo showrunner Rick Eid ha poi scritto una puntata molto diversa:

Avevo delle idee, che Rick ha ascoltato e a cui ha dato corda, e poi ha realizzato un’uscita molto più elegante ed eroica rispetto a qualsiasi cosa avessi mai potuto suggerire. Inizialmente ho pensato: ‘Bene, perché non sta amando la mia idea?. Poi ho pensato: ‘Oh, molte grazie’.

Intervistato da The Hollywood Reporter, Waterston ha spiegato che il modo in cui Jack se ne è andato gli è sembrato completamente appropriato e non si ricorda nemmeno le idee precedenti a quelle poi inserite nello script. Sam ha inoltre ha apprezzato le scene ambientate in tribunale:

Si tratta di un divertimento senza fine ed è come uno spettacolo teatrale all’interno di uno spettacolo teatrale. Sono sempre stato molto stimolato da quella situazione ed è il motivo per cui sto sorridendo, perché Rick me lo ha ridato.

L’interprete di Jack ha spiegato che quando ha scoperto che la serie sarebbe tornata sugli schermi non voleva accendere la tv e non vedersi negli episodi, ma al tempo stesso non era interessato a un impegno a lungo termine:

Era in quel modo fin dall’inizio. E poi, prima di questa stagione, è diventato chiaro che per il team di Law & Order e per me si trattava del momento giusto per andarsene. Poi Rick Eid ha scritto questa uscita di scena davvero elegante.

Waterston aveva avuto alcuni dubbi nell’accettare di tornare a recitare nel revival:

Non vuoi che si trasformi in qualcosa di monotono, quella era una preoccupazione. E poi c’era la sensazione che fossi già stato in quella situazione, avessi già fatto quell’esperienza. Ma penso realmente che sia uno show grandioso e volevo realmente essere una parte del scoprire se potevo dare una mano al suo ritorno. Perché chi la realizza? Dick Wolf non ha mai abbandonato lo show. E la sua tenacia e perseveranza lo hanno fatto tornare. Law & Order è stato un grandioso episodio della mia vita. Non sono certo esattamente di quante stagioni ho realizzato, ma penso che 400 episodi sia la cifra giusta. E nel corso di un periodo di 30 anni: è un gigantesco pezzo della tua vita. Quindi volevo esserci.

Sam ha ricordato che lavorare a Law & Order è qualcosa di meraviglioso e ha reso più semplice molte altre cose della sua vita, come pagare per l’educazione dei figli o poter recitare in qualche spettacolo teatrale senza un grande preavviso e convincendo più facilmente i finanziatori.

L’attore ha spiegato che recitare nello show ha avuto anche altri aspetti positivi, come non avere la sua intera vita emotiva prosciugata dalla serie:

Questo ha significato che c’erano molti aspetti di ciò che penso di essere in grado di realizzare come attore che non erano stati usati.

Attualmente Sam Waterston non ha ancora dei progetti in programma:

Me ne sono andato e, improvvisamente, c’era molto più spazio nella mia testa per tutti i tipi di cose. Penso che mia moglie mi sosterrebbe su questo aspetto, parliamo di cose diverse, pensiamo a cose differenti, non mi ritirerò mai. Lo show business mi dovrà costringere ad andare in pensione o dovrà intervenire la mia salute. Ma non ho fretta nell’interrompere questa breve pausa come avevo pensato. Quello che voglio fare è il teatro dal vivo e ho un’idea: è qualcosa che io e Joel Grey vogliamo fare da tempo, fin da quando abbiamo lavoro insieme alcuni anni fa.

L’interprete di Jack McCoy ha infine ricordato la sua ultima scena nella serie:

Era ambientata in tribunale e sono venuti tutti, compreso Dick Wolf. Non avrebbero potuto darmi un addio più bello, è stato realmente adorabile.

Che ne pensate dei commenti di Sam Waterston alla serie Law & Order?

Fonte: The Hollywood Reporter