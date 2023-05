Il franchise di Law & Order va ancora a gonfie vele e quest’anno ha dato vita al più grande crossover di franchise. Negli ultimi anni abbiamo visto comparire molti volti familiari, ma c’è un personaggio amato dai fan che non è ancora tornato. Si tratta del detective Robert Goren, interpretato da Vincent D’Onofrio nel corso di 10 stagioni di Law & Order: Criminal Intent. Durante un recente panel all’ICCCon, è stato chiesto a D’Onofrio se ci fosse o meno la possibilità di rivedere Goren in Law & Order. Pur non sapendo nulla a riguardo, D’Onofrio è certamente pronto a tornare.

“Questa è una domanda per Dick Wolf“, ha detto D’Onofrio. “Ma dai, cosa sono, un idiota? È una grande parte. È un grande… Guarda, Dick, sette, otto, nove episodi sarebbero fantastici“. Queste dichiarazioni hanno suscitato una grande reazione da parte del pubblico presente.

In una vecchia intervista nel podcast ComicBook Nation, D’Onofrio aveva già espresso il suo interesse in merito, rivelando: “Assolutamente sì. Ho detto chiaramente a Dick Wolf che sarei tornato se avesse voluto realizzare una serie in streaming composta da sei, dieci o tredici episodi. Sarei stato assolutamente d’accordo. Interpretare un Robert Goren più maturo sarebbe davvero divertente, e Warren Leight, che scrive per Law & Order: Unità Speciale, è stato uno dei miei sceneggiatori preferiti in Criminal Intent. Penso che sarebbe fantastico, e anche Chris Brancato, che scrive The Godfather of Harlem, con cui ci siamo incontrati per la prima volta negli ultimi otto episodi di Law & Order. Sì, mi piacerebbe rivisitarlo, ma questo dipende da Dick Wolf. Gli ho detto chiaramente che mi piacerebbe, quindi dipende da lui, io non ho voce in capitolo“, ha detto D’Onofrio.

Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Vincent D’Onofrio? Ditecelo nei commenti.