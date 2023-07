Adult Swim ha dato il via libera alla produzione della serie animata Lazarus, prodotta da Toonami e ideata dal regista Shinichirō Watanabe, che ha diretto puntate di show apprezzati come Cowboy Bebop, Samurai Champoo e Kids on the Slope.

A produrre le puntate sarà MAPPA, mentre Chad Stahelski, che ha portato al successo la saga cinematografica di John Wick, ha ideato alcune sequenze d’azione, in collaborazione con il sassofonista Kamasi Washington, il produttore e DJ Floating Points, e il produttore, DJ e musicista Bonobo. Il trio comporrà la colonna sonora del progetto.

La storia di Lazarus sarà ambientata nel 2052. Al centro della trama ci sarà un neuroscienziato che sviluppa una sostanza chiamata Hapuna, in grado di curare tutti i mali e che possiede un effetto collaterale: tre anni dopo averla assunta si perde infatti la vita.

Un team di agenti speciali viene quindi assemblato per sconfiggere il malvagio Skinner.

Watanabe ha dichiarato:

Mentre intraprendo questo viaggio creativo, non posso fare a meno di provare la sensazione che questo progetto sarà il culmine della mia carriera fino a questo momento. Spero lo apprezziate.

Jason Marco di Adult Swim ha aggiunto:

Shinichirō Watanabe è semplicemente uno dei più grandiosi artisti viventi, ed è un sogno che diventa realtà poter collaborare con lui a una serie originale. Come tutte le sue opere, Lazarus è pieno di grandi idee, personaggi incredibili e molto cuore. Non vediamo l’ora che i fan degli anime possano vedere questo mondo.



