Miss Benny ha accusato un membro del cast della serie Le amiche di mamma di aver provato a far eliminare il suo personaggio e i fan hanno subito ipotizzato che la colpevole fosse Candace Cameron-Bure, che ha però negato le accuse.

La star di Glamorous, in un video su TikTok, ha spiegato:

Ho recitato in Le amiche di mamma, ho interpretato Casey, il primo personaggio gay del franchise. Una delle sorelle Tanner non sostiene molto pubblicamente ‘le ragazze’, capite? Ricordo che ho parlato con gli sceneggiatori e lo studio che volevano avvertirmi che, a quanto pare, questa persona stava cercando di far rimuovere il personaggio e non avere un personaggio queer nello show. Oltre ad avvertirmi, mi è stato detto che i fan di questa persona avrebbero potuto essere incoraggiati a prendermi di mira in modo specifico. Quindi, fino a questo momento – nonostante avessi lavorato allo show ogni giorno per due settimane di fila – ho avuto una sola conversazione con una delle sorelle Tanner.