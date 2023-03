Le frequenti cancellazioni di serie tv stanno influenzando il comportamento degli spettatori americani

Le frequenti cancellazioni di moltissime serie televisive stanno iniziando a cambiare il modo in cui gli spettatori statunitensi decidono cosa guardare. Secondo un sondaggio di YouGov, infatti, il fatto che lo show sia concluso o meno ha un impatto significativo sugli ascolti. Secondo i dati rilevati, un quarto degli adulti statunitensi attende il finale delle serie originali in streaming prima di iniziarle, adducendo il timore di una possibile cancellazione dello show con un finale aperto (27%) o perché non vuole aspettare la stagione successiva dopo un cliffhanger (24%). Quasi la metà (48%) dei partecipanti che hanno dichiarato di aspettare la fine della serie prima di iniziarla preferisce il binge-watching.

Inoltre, il sondaggio ha mostrato come a volte quasi la metà degli americani (46%) aspetta il finale della serie prima di iniziarla. La fascia d’età compresa tra i 18 e i 34 anni è quella più propensa a concordare con questa affermazione, con il 25% che dice sempre e il 34% che dice qualche volta.

L’indagine di YouGov ha anche rivelato che circa un terzo (31%) degli adulti americani che utilizza i servizi di streaming per guardare show originali ha stimato che da febbraio 2022 sono stati cancellati da uno a tre show che avevano iniziato, per giunta con finali irrisolti.

Le donne negli Stati Uniti (50%) sono anche più propense degli uomini (46%) ad aspettare che una serie finisca completamente, perché preferiscono guardare tutte le stagioni ininterrottamente.

E voi in quale di queste categorie vi ritrovate maggiormente? Ditecelo nei commenti.