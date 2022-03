(Mad Men) farà parte del cast di, la nuova serie AMC basata sull’omonimo romanzo di Anne Rice.

Vincitore dell’Emmy per il suo ruolo in Mad Men, Hamlin sarà Cortland Mayfair, il patriarca dei Mayfair bramoso di soldi, potere e vita.

Dan McDermott, presidente di AMC Studios per AMC Networks, ha commentato così l’annuncio:

Da Mad Men a Mayfair, siamo entusiasti di avere di nuovo a bordo Harry qui a AMC in un cast che porterà in vita l’accattivante mondo e i personaggi che Esta, Michelle e Mark hanno magnificamente adattato nella nostra seconda serie dell’universo di Anne Rice. Harry è un attore di grande talento e di grande esperienza e non vediamo l’ora di vedere cosa farà nell’intricato ruolo di Cortland Mayfair.