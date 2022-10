Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella prima stagione della serie Le streghe Mayfair non ci sarà un personaggio molto importante tra le pagina dei romanzi di Anne Rice.

Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non volete anticipazioni sullo show prodotto da AMC.

Il sito TVLine ha ora confermato che Michael Curry non fa attualmente parte della storia proposta nell’adattamento per il piccolo schermo. Tra le pagine l’uomo è specializzato nel restauro di case antiche ed è nato a New Orleans, ma si è poi trasferito in California. Michael incontra la dottoressa Rowan Fielding, interpretata nello show da Alexandra Daddario, quando annega e la donna lo riporta in vita, evento che lo spinge a ritornare a New Orleans nonostante si sia innamorato della donna. Nei romanzi la coppia si ritrova e ha un’importante relazione sentimentale.

La serie si ispira al primo libro della trilogia, ma Esta Spalding, che ha l’incarico di showrunner, ha già anticipato che ci saranno dei cambiamenti rispetto all’opera di Anne Rice, tra cui anche l’introduzione di nuovi personaggi come Ciprien Grieve (Tongayi Chirisa):

La prima stagione inizia dove prende il via la storia del libro, in quell’atmosfera di New Orleans e con una storia di fantasmi legata a questo racconto. Incontriamo davvero rapidamente Rowan Fielding, che è la protagonista del primo romanzo e della serie.

Che ne pensate dell’assenza del personaggio di Michael dalla serie Le streghe Mayfair? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine