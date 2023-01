Negli Stati Uniti ha debuttato la serie Le streghe Mayfair e le showrunner hanno spiegato perché hanno voluto realizzare un adattamento del romanzo di Anne Rice.

Michelle Ashford, intervistata da ComicBook.com, ha dichiarato:

Questo progetto è iniziato con Mark Johnson, che è il nostro leader senza paura per quanto riguarda tutte le cose che riguardano Anne Rice e ha proposto questo progetto a me, e io l’ho rapidamente presentato a Esta Spalding. Io ed Esta abbiamo lavorato insieme in occasione di Masters of Sex e semplicemente sapevo che era qualcosa che dovevamo fare insieme perché affronta alcuni argomenti realmente affascinanti e rilevanti sulle donne, sul potere e sul modo in cui viene usato il potere. E ci ha girato intorno in ogni modo e lo ha fatto per alcuni anni, sembrava semplicemente un’opportunità grandiosa. In più c’erano le streghe, ovviamente, ed è così fantastico e si possono leggere centinaia di pagine e pensare ‘Questo mondo è folle’. E così sì, siamo rimaste semplicemente conquistate. Lo eravamo assolutamente.