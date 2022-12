L’8 gennaio debutterà sugli schermi di AMC e AMC+ la serie Le streghe Mayfair e online è stata condivisa una nuova featurette, dedicata al potere delle donne.

Esta Spalding, produttrice dello show tratto dai romanzi di Anne Rice, ha spiegato nel video quanto sia interessante la scelta compiuta dalla scrittrice Anne Rice per quanto riguarda la professione della protagonista, ovvero un medico di talento. Nel video si spiega:

C’era questa storia reale di levatrici e guaritrici che sono state massacrate in Europa in epoca medievale, che venivano condannate a morte a causa delle loro potenti capacità di guarire. L’idea che le donne non possano aiutarsi a vicenda e che non sappiano controllare i propri corpi è una vera provocazione che è molto attuale.

Annabeth Gish, che ha la parte di Deirdre, ha quindi sottolineato:

Penso che nell’opera di Anne Rice ci sia un profondo femminismo. Non quello dell’epoca moderna, ma realmente un potere in stile divinità religiosa. Quello che è molto seducente del nostro adattamento è che segue realmente cosa accade al potere delle donne e ciò che fanno le donne per fare la magia, quanto spaventoso possa essere avere quel potere.

Le streghe Mayfair si basa sulla trilogia di romanzi con al centro un neurochirurgo (Daddario) che scopre di essere l’erede di una famiglia di streghe. Mentre fa i conti con i suoi nuovi poteri, la donna deve affrontare una presenza sinistra che ha tormentato la sua famiglia per generazioni.

La serie, composta da otto episodi, può contare sulla presenza di Esta Spalding che sarà sceneggiatrice e showrunner della serie in collaborazione con Michelle Ashford.

Mark Johnson si occuperà della supervisione dello sviluppo degli adattamenti dei romanzi di Anne Rice per il piccolo schermo e per le piattaforme di streaming.

Nel cast ci sono anche Harry Hamlin (Mad Men) nel ruolo di Cortland Mayfair, Jack Houston (Boardwalk Empire) in quello dell’entità Lasher che ha un legame con la famiglia di streghe da centinaia di anni, Annabeth Gish (Midnight Mass) che sarà Diedre, Beth Grant (Dollface) nei panni di Carlotta, Erica Gimpel (God Friended Me) nel ruolo di Elle, Jen Richards (Clarice) nei panni di Jojo, e Tongyi Charisa (iZombie) che sarà Citroen.

Che ne pensate della nuova featurette sul potere delle donne nella serie Le streghe Mayfair? Lasciate un commento!

Fonte: YouTube