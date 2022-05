Il mese scorso, i fan dell’Arrowverse disono stati colpiti non da una, ma da due importanti cancellazioni: quella die quella di. Per i fan di Legends, la cancellazione è stata particolarmente difficile. Solo poche settimane prima la serie aveva concluso la sua settima stagione con una sorta di cliffhanger: non solo aveva introdotto(Donald Faison), ma aveva anche portato all’arresto di tutti gli eroi. Con la cancellazione della serie, il destino dei protagonisti è rimasto senza soluzione, ma ora la star della seriesta dando ai fan un’idea di ciò che avrebbe potuto riservare l’ottava stagione.

Durante un’apparizione al Motor City Comic Con, l’attrice ha rivelato che l’ottava stagione avrebbe visto gli eroi ripartire proprio dal finale della settima stagione e che l’attenzione sarebbe stata focalizzata sui loro crimini.

“Saremmo stati in prigione“, ha detto Lotz. “Quindi, in pratica, avremmo imparato a essere dei Time Master responsabili, o come dire, dei viaggiatori del tempo, insomma avremmo fatto una sorta di riqualificazione. Ci avrebbero messo in prigione con un gruppo di giovani cadetti e cose del genere e poi saremmo stati quelli della vecchia scuola, del tipo: ‘Sappiamo come fare tutto questo! Ma stiamo sbagliando tutto. E poi c’è tutta la storia di Booster Gold, che pensavo sarebbe stata divertentissima, ma non so altro. E poi, naturalmente, il figlio di Ava e Sara“.