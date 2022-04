è statada The CW dopo la, nonostante la storia dei protagonisti si fosse conclusa lasciando intendere che si stava già pensando a un ottavo capitolo della storia con l’introduzione di Booster Gold, personaggio affidato a Donald Faison.

Il network ha così tolto dal proprio palinsesto un’altra serie dell’Arrowverse dopo l’annuncio dell’addio a Batwoman. Il destino di Naomi rimane ancora incerto, mentre The Flash e Superman & Lois hanno già ottenuto il rinnovo.

Keto Shimizu, showrunner di Legends of Tomorrow, ha dichiarato:

Si è trattato di un incredibile percorso. The CW ci ha tuttavia fatto sapere che non ci sarà una stagione 8 di Legends of Tomorrow. Abbiamo il cuore spezzato, ma siamo inoltre immensamente grati per l’incredibile lavoro del nostro cast, della troupe, e degli sceneggiatori che hanno contribuito come potevano a questo piccolo show. Grazie ai nostri fan: il vostro amore e passione per il nostro strano gruppo di disadattati ha reso ogni pausa, ogni script, ogni lavoro quotidiano, ogni montaggio e ogni mix meritevoli di tutto il duro lavoro. Vi vediamo, vi amiamo e avrete sempre un posto a bordo del Waverider.