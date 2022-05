La notizia della cancellazione didopo 7 stagioni ha deluso moltissimi fan e online è stata lanciata unanel disperato tentativo di salvare la serie.

La storia si è infatti conclusa senza un epilogo soddisfacente e Alexis Sullivan ha pensato di raccogliere le firme di altri spettatori non d’accordo con la decisione di The CW, arrivando in breve tempo a oltre 10.000 persone che hanno aderito alla richiesta.

La petizione dichiara:

Dopo 7 stagioni, The CW ha preso la decisione di cancellare DC’s Legends of Tomorrow. Questa notizia è devastante non solo per me, ma anche per tutti i fan, il cast, la troupe e gli sceneggiatori. Era una di quelle serie che aveva un impatto su tutte le persone che la guardavano, con personaggi indimenticabili, storie fantastiche e la miglior ship rispetto a ogni altro tv show, Avalance.

Alexis ha ribadito che la serie aveva molti elementi positivi tra cui una fantastica protagonista femminile, Sara Lance interpretata da Caity Lotz, e dei personaggi emarginati e adorati dai fan:

Erano divertenti, adorabili e così fantastici da vedere. Legends of Tomorrow era il miglior show su The CW.

La petizione si rivolge quindi a HBO Max, Netflix e a chiunque possa salvare la serie:

Non meritava di essere cancellata, merita almeno una stagione finale!

La proposta è di dare almeno un epilogo adatto alla storia dei personaggi per poter dire addio alla serie nel modo giusto.

La storia si era infatti conclusa con il team delle Leggende mentre veniva arrestato a causa dei crimini contro il tempo compiuti e l’introduzione di Booster Gold, interpretato da Donald Faison.

La co-showrunner Keto Shimizu ha rivelato che il cliffhanger è colpa sua perché ha provato a ottenere il rinnovo con quell’espediente narrativo, senza però riuscirsi:

Speriamo che la storia possa continuare in un’altra forma. Film tv? Fumetto? Spettacolo radiofonico?

Che ne pensate della petizione per provare a salvare Legends of Tomorrow? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook