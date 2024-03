Leighton Meester sarà la protagonista della serie Good Cop/Bad Cop, progetto targato The CW, in collaborazione con Roku e Stan.

L’attrice collaborerà nuovamente con il network americano, dopo Gossip Girl, e reciterà accanto a Clancy Brown (Dexter: New Blood), e Luke Cook (Le terrificanti avventure di Sabrina).

Cook e Meester interpreteranno i protagonisti, che sono fratello e sorella, che formano un team di detective che deve fare i conti con i pittoreschi abitanti di una piccola comunità, una seria mancanza di risorse, e una dinamica davvero complicata tra di loro e il loro capo della polizia, Big Hank (Clancy Brown), che è anche il loro padre.

Le riprese inizieranno presto a Queensland, in Australia, John Quaintance è impegnato come sceneggiatore, mentre nel team della produzione c’è anche Jeff Wachtel. I due hanno sviluppato il progetto che può contare inoltre sul sostegno di Phil Lloyd, del regista Trent O’Donnell, Natalie Bailey (Joe vs. Carol), Gracie Otto (Bump) e Corrie Chen (Bad Behaviour).

Fonte: Deadline