Ed Westwick è tornato a parlare delle sue idee riguardanti un revival di Gossip Girl dopo che Josh Schwartz, co-creatore della serie, ha frenato le speranze dei fan dichiarando che non ci sarà alcun ritorno dei personaggi sul piccolo schermo.

Durante il Red Sea Festival, l’attore ha spiegato:

Penso ci sia una nuova storia da raccontare che riguarda il personaggio di Chuck Bass. Ho in mente una storia che potrebbe funzionare. Sapete cosa mi ha fatto pensare a questa possibilità? Il fatto che mi fermano molte volte per la strada chiedendo di fare delle foto e le persone vogliono parlare di Gossip Girl.

Ed ha proseguito:

Ci sono delle fanpage di Gossip Girl e penso: ‘Perché non dovremmo dare ai fan quello che vogliono?’. Se questo accadesse nel mondo della boxe, o in qualche altro ambito, li faremmo lottare. Daremmo ai fan quello che vogliono e penso che sia una motivazione che potrebbe essere applicata anche in questo contesto.