The CW

I creatori di Gossip Girl, Josh Schwartz e Stephanie Savage, hanno posto fine alle speranze dei fan alimentate dalle dichiarazioni di Ed Westwick, interprete di Chuck Bass, che aveva ammesso di essere disposto a recitare in un reboot o uno spinoff della serie.

Durante un’intervista a Rolling Stone, infatti, Schwartz ha dichiarato che non c’è alcuna intenzione di realizzare un progetto simile:

No. Abbiamo avuto il requel di Gossip Girl due anni fa, di cui siamo stati produttori, e in molti di questi casi lo realizzi, alle persone piace ed è un miracolo, e dovresti prendere la vittoria e andartene.

Il progetto realizzato per HBO Max, prodotto dai due creatori, non è invece riuscito a conquistare gli spettatori e i critici, tuttavia non c’è alcuna intenzione di sviluppare un ulteriore progetto che riporti sugli schermi le star dello show originale, diventato nel corso degli anni un vero e proprio cult.

Nel cast del progetto c’erano Blake Lively, Penn Badgley, Taylor Momsen, Leighton Meester, Chace Crawford, Ed Westwick, Kelly Rutherford, Matthew Settle, Jessica Szohr, Kaylee DeFeer e Katie Cassidy.

Fonte: Rolling Stone