Il co-creatore della serie originale di Gossip Girl, Josh Schwartz, ha commentato, nel corso di un’intervista con Rolling Stone, il fallimento della serie reboot arrivata su HBO Max (su Sky e NOW in Italia) cancellata dopo appena due stagioni.

Josh Schwartz, al quale si deve la creazione di popolari serie tv come Chuck (insieme a Chris Fedak), The O.C. e, appunto, Gossip Girl (insieme a Stephanie Savage), ha discusso della questione a margine della promozione del libro Welcome to the OC e ammette di non capire bene cosa sia andato storto col reboot dello show basato sui libri di Cecily von Ziegesar:

Non ne sono sicuro. Guarda, possiamo parlare solo delle cose che facciamo come scrittori, e ovviamente cerchiamo sempre di trovare quel bilanciamento tra umorismo e dramma. Quello show stava raccontando una storia con un tono diverso e un insieme di personaggi diversi, e aveva semplicemente un approccio differente. Fin da subito scopri chi è Gossip Girl, con un rovesciamento vero e proprio del concetto originale in un modo di cui eravamo fieri. Era importante per Josh Safran, il creatore (anche produttore della serie originale, ndr.), renderlo separato dallo show originale.

