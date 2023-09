Taylor Momsen, durante il podcast condotto dall’amico e collega Penn Badgley, è tornata a parlare del motivo per cui ha detto addio alla serie Gossip Girl.

L’attrice ha spiegato a Podcrushed, il podcast di Basdgley:

Recitare una cosa che mi hanno fatto fare nella mia infanzia quando avevo 2 anni. Non stavo prendendo delle scelte da sola. E, letteralmente, appena ho avuto un’età in cui potevo prendere delle decisioni da sola è stato immediato. Mi sono svegliata una mattina e ho pensato: ‘Aspetta, non sono obbligata a farlo. Posso suonare nella mia band, e andare in tour, scrivere canzoni. Posso fare semplicemente quello’.

L’artista, che dal 2009 è leader del gruppo musicale The Pretty Reckless, ha sottolineato che ha quindi preso la scelta di abbandonare lo show, cambiando per sempre la sua vita.

Uscire dal cast è stato comunque complicato:

Mi hanno detto: ‘Non possiamo farti interrompere l’accordo. Ma possiamo scrivere la tua uscita dalla serie in modo che tu possa andare in tour. Non puoi però recitare in altri progetti’. E ho risposto: ‘Va bene, non è quello che sto provando a fare’. Hanno spiegato: ‘Se non scriviamo delle scene con il tuo personaggio nell’episodio non sei presente’. E mi hanno realmente permesso di seguire il mio sogno, e sarò loro eternamente grata.