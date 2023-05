Lo spettacolo teatrale Leopoldstadt, di Tom Stoppard, potrebbe diventare una miniserie prodotta da Amblin di Steven Spielberg.

A occuparsi dell’adattamento sarà Patrick Marber (Closer) e alla regia dovrebbe esserci Stephen Daldry (The Crown).

Lo spettacolo, vincitore nel 2020 di un Olivier Award, racconta la storia di una famiglia ebrea che vive a Vienna, seguita per 50 anni. In scena si affrontano quindi eventi come la seconda Guerra Mondiale, l’ascesa del nazismo, l’olocausto e non solo.

Molti membri della famiglia vengono uccisi durante l’olocausto.

Stoppard ha perso tutti i quattro nonni nei campi di concentramento, tragedia che ha ispirato la creazione di Leopoldstadt.

Lo sviluppo del progetto, secondo Deadline, non proseguirà fino alla fine dello sciopero degli sceneggiatori.

