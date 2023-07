Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella stagione 2 della serie L’estate nei tuoi occhi c’è una scena inedita, non presente nei romanzi, scelta spiegata dalla scrittrice Jenny Han in una nuova intervista.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto accaduto.

Nello show si segue la storia Belly Conklin (Lola Tung), divisa tra i suoi sentimenti per i fratelli Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad Fisher (Chris Briney).

Nei flashback inseriti nella seconda stagione si scopre inoltre che, durante i mesi in cui Belly e Conrad erano una coppia, i due giovani hanno trascorso una notte a Cousins Beach durante l’inverno. Han, nel secondo episodio, ha voluto inserire il momento in cui Belly perde la sua verginità proprio mentre si trovano a Cousins Beach.

La scrittrice ha spiegato:

Provavo la sensazione che fosse la situazione in cui si trovava Belly durante il suo percorso. Questi due personaggi che si amano così tanto e si conoscono da tutta la vita. Ho pensato che hanno affrontato davvero qualcosa di importante insieme e abbiamo accompagnato Belly attraverso così tante delle sue prime volte. Era importante per il pubblico essere con lei per quell’esperienza.

Han ha poi sottolineato:

Ho pensato che a prescindere da qualsiasi cosa accadrà nel futuro, questo sarà sempre un momento che condivide con il suo primo amore. Mi sono avvicinata allo show in certi modi mentre stavo scrivendo una storia in questo momento nel tempo. Quello è ciò che avrei fatto se stessi scrivendo i libri in questo periodo.

Per girare la scena è stato coinvolto un coordinatore dell’intimità e si è cercato di mettere a proprio agio i due giovani protagonisti. Tung ha poi sottolineato che in quel momento Belly è realmente innamorata di Conrad:

Per lei, in quel momento, è la cosa giusta e qualcosa che vuole fare, qualcosa che entrambi vogliono. Quindi sembra giusto per loro. Provano entrambi molto amore e si sentono al sicuro. Quindi è qualcosa di conosciuto, confortevole, ma inoltre è nuovo ed eccitante.

Briney ha poi aggiunto che Conrad è realmente spaventato perché non ha mai tenuto a nulla nella sua vita come tiene a Belly, temendo quindi di rovinare tutto o essere insensibile.

Che ne pensate della scena che Jenny Han ha aggiunto nella stagione 2 della serie L’estate nei tuoi occhi rispetto ai romanzi?

