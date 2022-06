Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) ha un cambiamento rispetto al romanzo da cui è tratto.

Non proseguite con la lettura se non volete spoiler e non avete visto gli episodi!

Nel progetto realizzato per Prime Video tratto dal libro di Jenny Han il personaggio di Jeremiah Fisher, interpretato da Gavin Casalegno, ha infatti una sessualità fluida.

Il giovane cerca di conquistare il cuore della sedicenne Isabel “Belly” Conklin (Lola Tung).

Nel secondo episodio Jeremiah indica tutte le ragazze e i ragazzi del country club che ha baciato e si descrive poi come una persona che non fa distinzioni nel suo corteggiamento.

Jenny Han ha quindi spiegato perché ha cambiato quel dettaglio rispetto ai suoi romanzi:

Il mio approccio a questo adattamento è stato ‘Come racconterei la storia nel 2022? Come sembrerebbe? Come cambierei le cose?’. Penso che forse se stessi scrivendo oggi il libro avrei preso quella scelta perché penso che sia sempre stato un personaggio, secondo me, molto a suo agio con se stesso, aperto mentalmente e all’esplorazione. Penso rifletta maggiormente la situazione attuale e i giovani contemporanei, e il modo in cui considerano la sessualità.

Jeremiah è ancora al liceo e non è pronto a definirsi bisessuale:

Direi che è sessualmente fluido, è un giovane che sta cercando di capire chi è da quel punto di vista e che non ha ancora avuto molte esperienze per quanto riguarda l’amore. Lui è ancora nelle prime fasi del suo percorso.

La scrittrice ha però ribadito che il triangolo sentimentale che si viene a formare tra Belly, Jeremiah e suo fratello Conrad (Christopher Briney), anche lui attratto dalla nuova arrivata, è intatto:

Penso che tutti i personaggi siano gli stessi.

