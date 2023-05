James Patterson collaborerà con la giornalista Vicky Ward per raccontare la terribile storia dell’omicidio, avvenuto nel 2022, di quattro studenti dell’University of Idaho.

Skydance Television ha inoltre intenzione di acquistare i diritti del libro per realizzare una docuserie basata sull’indagine dei due autori, collaborando da tempo con Patterson.

Il volume sarà pubblicato dalla casa editrice Little Brown and Company e racconterà quanto accaduto a novembre nella città universitaria di Moscow e l’indagine sul sospetto Bryan Kohberger.

Patterson e Ward hanno potuto contare su una dozzina di interviste esclusive, indagini sul posto, trascrizioni delle udienze in tribunale. I due autori, inoltre, seguiranno di persona il processo per offrire una storia dettagliata “di questo complesso e orrendo crimine, il tutto mentre si onorano le vittime con un ritratto pieno di compassione dell’esistenza che i quattro giovani hanno avuto prima della loro tragica morte”. Le vittime si chiamavano Xana Kernodle, Ethan Chapin, Madison Mogen e Kaylee Goncalves.

Patterson ha dichiarato:

L’ultima volta che la storia vera di un crimine mi ha coinvolto così profondamente è stata quando ho seguito Jeffrey Epstein in Filthy Rich. Gli omicidi dell’Idaho hanno catturato l’immaginazione di tutto il mondo e sto seguendo quanto accaduto come tutti gli altri. Essendo accaduto tutto questo in una città così piccola, ci sono decisamente dei punti di contatto con In Cold Blood. Si tratta di una storia coinvolgente e io e Vicky siamo entrambi pronti a indagare ulteriormente.

Ward ha aggiunto:

La storia degli omicidi dell’Idaho è tanto affascinante quanto sconvolgente. C’è una piccola città non abituata nemmeno a chiudere a chiave le porte. C’è un gruppo di studenti universitari che sono molto legati tra loro, ragazzi popolari, apparentemente felici e fortunati, dal bell’aspetto. E poi c’è un presunto omicida che è come una sfinge e uno studente di criminologia. Sa qualcosa che noi non sappiamo. Che cosa? Stando attenti a non glorificare il presunto killer, come potrebbe qualsiasi reporter investigativo non voler indagare su questo mistero profondamente sconvolgente e orribile. Sono privilegiata nel compiere questo percorso con James Patterson, il narratore più grandioso d’America. Seguiteci mentre ci immergiamo nel caso.

Che ne pensate? Sareste curiosi di vedere la nuova docuserie sull’omicidio degli studenti avvenuto in Idaho basato sul libro di James Patterson e Vicky Ward?

Fonte: Deadline