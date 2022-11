Lilyhammer non abbandonerà Netflix, siglato un nuovo accordo

C’era una grande paura in questi giorni, per l’addio di Lilyhammer a Netflix, la piattaforma che l’ha portato al successo circa dieci anni fa.

Difficilmente da quanto annunciato a ottobre, Netflix ha concluso un accordo all’ultimo minuto per mantenere Lilyhammer sulla piattaforma.

Steven Van Zandt, protagonista dello show, ha commentato così l’annuncio:

Sono molto orgoglioso che ‘Lilyhammer’ non sia solo il primo originale Netflix, ma la prima serie tv veramente internazionale, con sottotitoli e un cast e una troupe completamente norvegesi me escluso, contribuendo a tenere Netflix come la prima società di intrattenimento veramente internazionale.