L’imperatrice ottiene da Netflix il rinnovo per la stagione 2

La serie L’imperatrice ha ottenuto da parte di Netflix il rinnovo per la stagione 2.

La serie in costume tedesca ha debuttato in streaming alla fine di settembre e ha ottenuto buoni dati per quanto riguarda le visualizzazioni.

Oltre alla protagonista Devrim Lingnau, che interpreta Elisabetta, nel cast ci sono anche Philip Froissant, Johannes Nussbaum e Almila Bagriacik. Nel team dei nuovi episodi ci saranno inoltre Jordis Triebel, e la sceneggiatrice e showrunner Katharina Eyssen.

Tra i produttori ci sono anche Robert Eyssen, Scarlett Lacey, Jochen Laube e Fabian Maubach di Sommerhaus Serien.

La prima stagione aveva come protagonista la giovane imperatrice Elisabetta, soprannominata Sissi, e il suo rapporto con l’imperatore austriaco Franz. La ragazza deve fare i conti con la struttura gerarchica all’interno della dinastia reale. Dopo il suo matrimonio Sissi deve inoltre fare i conti con la suocera Sofia e le sue inaspettate emozioni nei confronti di Maxi, il fratello di Franz, mentre ai confini dell’impero iniziano a riunirsi gli eserciti dei nemici.

Katharina Eyssen, creatrice della serie, ha dichiarato:

Sono incredibilmente grata per il fatto che siamo stati in grado di toccare così tante persone diverse in Germania e in tutto il mondo con la nostra serie. La storia della vita di Elisabetta è all’insegna del potere dell’amore, del coraggio di essere diversi, e della speranza di un futuro migliore, ed è quello di cui abbiamo bisogno in questo periodo. Ed è per questo che siamo davvero felici nel poter continuare a raccontare questa storia eccitante.

Katja Hofem, responsabile di Netflix in Germania, Austria e Svizzera, ha aggiunto:

Vedere che la nostra interpretazione di questa popolare figura storica ha generato interesse ed entusiasmo tra così tante persone è meraviglioso. Dimostra che le persone vogliono vedere ancora qualcosa in più su Elisabetta.

Fonte: Deadline