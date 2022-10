Ecco la nostra recensione della prima stagione di L’Imperatrice, la serie incentrata su Elisabetta d’Austria disponibile su Netflix.

Il period drama (o, alla nostrana, dramma storico) sta recentemente vivendo un’era di nuovo fulgore; prodotti come The Crown hanno contribuito a rispolverare il genere, facendolo approdare con successo e fresco fascino sui lidi della serialità contemporanea. In questa scia vorrebbe inserirsi L’Imperatrice, parabola in sei episodi che abbraccia la prima parte della vita, appunto, da imperatrice di Elisabetta d’Austria, detta Sissi.

Certo che, osservando questa prima stagione, ci sembra di essere davanti a un prodotto più affine a Bridgerton che non alla serie sulla regina d’Inghilterra. Lungi dal voler raccontare la Storia, L’Imperatrice rielabora con assoluta libertà le vicende biografiche di Elisabetta, facendone un’adolescente ribelle fuori contesto rispetto al secolo a cui appartiene. L’intento è n...