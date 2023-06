Le riprese del primo pilot prodotto per Netflix, un progetto intitolato Little Sky, si sono concluse prima del previsto a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

La produzione era stata messa in pausa il 13 e il 15 giugno mentre il cast e la troupe lavoravano in New Mexico.

Le fonti di Deadline sostengono che la produzione aveva cercato in ogni modo di evitare un coinvolgimento nelle proteste e nessuno degli attori, il regista o i produttori sembra si fossero uniti a chi è in sciopero.

Le riprese di Little Sky avrebbero dovuto proseguire fino al 20 giugno, ma gli interpreti e i membri della troupe sono stati informati che Netflix è felice del materiale che hanno a disposizione e non si concluderà il lavoro come previsto.

Rightor Doyle ha creato la serie e ha diretto il pilot. Al centro della trama c’è Penelope Paul Porter (Samara Weaving), determinata a realizzare il suo sogno di diventare una reporter, nonostante i suoi limiti professionali. Quando la giovane riceve una soffiata che le rivela la scomparsa del sindaco di Little Sky, Penelope sa che è la sua occasione per dimostrare il proprio valore. Arrivata a Little Sky, la giovane si rende conto che è di fronte a una storia più importante di quello che sembra, ma non ha capito quanto sia realmente oscura.

Che ne pensate del fatto che le riprese del pilot di Little Sky si siano concluse in anticipo a causa dello sciopero degli sceneggiatori?

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili

Sciopero degli sceneggiatori: gli ultimi aggiornamenti